Количество заболевших COVID-19 перевалило за 200 тысяч
По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, количество украинцев, у которых с начала пандемии выявили коронавирусную инфекцию, превысило 200 тысяч.
Согласно данным, опубликованным на интерактивной карте СНБО, всего заболевание подтверждено уже у 201 305 человек — за минувшие сутки количество заболевших увеличилось еще на 2671 случай.
Больше всего новых случаев выявлено в Харьковской области (339), Киеве (328) и на Тернопольщине (153).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне уик-энда в Украине зафиксировали рекордный рост заболевших — за сутки коронавирус подтвердили у 3833 пациентов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».184
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter