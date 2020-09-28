«Даже в условиях жесткого карантина мы будем рады видеть туристов и сезонных работников из Украины»

Согласно распространенной на днях информации Международного независимого комитета по туризму (МНК), в рамках проведения профилактических карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19, свои границы для потенциальных иностранных гостей в ближайшее время закроют до 15 государств Европейского союза и не менее 40 стран Азии, Африки и Латинской Америки. По некоторым данным, для граждан Украины будут сделаны так называемые «специальные исключения».

Как заявила в ходе своего специального выступления в Брюсселе комиссар Европейской комиссии в сфере здравоохранения Стелла Кириакидис, Евросоюз готов к немедленным мерам по предотвращению новой волны пандемии. «Мы не вправе ослаблять бдительность, поскольку во многих странах наблюдается огромное количество случаев заболевания COVID-19», — отметила она. И сразу оговорилась, подчеркнув, что о полной изоляции отдельно взятого государства или целой структуры мира не может быть и речи. «Здесь допускаются исключения, однако за этими исключениями цивилизованное сообщество должно следить», — констатировала Кириакидис.

Ее мнение разделяют и в структурах ООН. «Необходимо гарантировать соблюдение прав человека на передвижение даже в экстремальных условиях», — говорится в коммюнике Организации.

По данным МНК, осуществляющего мониторинг ситуации, в ближайшее время упомянутым «правом исключения» для путешествий и работы за рубежом могут воспользоваться граждане Албании, Румынии, Болгарии, Венгрии и Украины. Предполагается, что в отношении наших сограждан даже в этом контексте будут действовать определенные преференции. «Украинцы традиционно пополняют казну любого государства, в котором они пребывают на данный момент, — сказал в комментарии „ФАКТАМ“ куратор общественных проектов при ЕС Костас Имануилиду. — Вне зависимости от того, туристом или работником отдельно взятого предприятия на нашей территории он является, гражданин Украины для нас — желанный гость. Даже в условиях жесткого карантина будем рады видеть их».

Впрочем, о дополнительных карантинных мерах в связи с пандемией COVID-19, заявили Австрия, Великобритания и Дания, а также Ирландия, Испания, Нидерланды, Португалия, Хорватия, Швеция и Швейцария. «Для путешествий и работы в этих государствах иностранцам, включая украинцев, понадобится поистине пройти все круги ада: оформить сотни справок и высидеть в карантине не менее двух недель», — говорит К. Имануилиду.

Сегодня относительно беспрепятственно обладатель украинского загранпаспорта может посетить курорты Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Иордании и Египта. Правда, для этого ему придется ознакомиться с карантинными правилами, действующими на момент прибытия на указанную территорию. «Путешественникам и наемным работникам нужно исходить исключительно из соображений собственной безопасности и безопасности тех, в чью страну они приезжают», — гласит наставление в одной из брошюр ООН.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцы, уехавшие на заработки в другие страны, являются чуть ли не самой большой отраслью экономики Украины. В случае отмены безвиза, которой пригрозил Евросоюз, наша страна может потерять до 10 млрд долларов — третью часть валютных поступлений.



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