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Украина

Всем иностранцам снова разрешен въезд в Украину

12:16 28 сентября 2020
Пограничник

В понедельник, 28 сентября, отменен запрет иностранным гражданам на въезд в Украину, введенный месяц назад из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко, ограничения на въезд в Украину иностранцев перестали действовать с 00:00 понедельника.

«Мы руководствуемся нормами, устанавливаемыми правительством. С 27 августа по 28 сентября фактически действовал запрет на въезд иностранцев. Были четко определены категории иностранных граждан, которые могли попасть на территорию нашей страны. Ночью, с 00:00, эта норма прекратила действовать», — заявил представитель ГПСУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября этого года иностранным гражданам запрещали и транзитный проезд через Украину.

Фото с сайта ГПСУ.

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