Циклон и магнитные бури: синоптик рассказала о погоде 29 сентября

Последние дни сентября ожидаются дождливыми. Так, во вторник, 29 сентября, в Украине ожидается циклон «Зора» — сильные ливни с грозами возможны в западных регионах страны, в Винницкой и Одесской областях.

Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко, не исключающая, что менее сильные осадки «дотянутся» до центральных областей, южной части страны за исключением Запорожья и Крыма.

«На остальной территории Украины существенные осадки не предвидятся. Ветер будет восточный и юго-восточный, порывистый. Температура воздуха в течение дня составит + 18 + 23 градуса, на юге — до + 24 + 28 градусов», — сообщает Наталья Диденко.

Что же касается погоды в столице, то во вторник существенные осадки не ожидаются, днем — до +20 градусов. А уже в среду, 30 сентября — на День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии ощутимо похолодает.

«С выходных до 29−30 сентября на Землю садятся магнитные бури. Специалисты, занимающиеся изучением вспышек на Солнце, что-то „разбежались“ в датах, однако большинство сообщений — о высокой вероятности магнитных бурь», — предупреждает синоптик, обращающая на это внимание людей, особенно тех, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 27 сентября в высокогорье Карпат выпал первый снег — на горе Поп Иван Черногорский шел дождь с мокрым снегом.

Фото автора.

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