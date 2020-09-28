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Украина

"Учат дышать самостоятельно": появились новые данные о состоянии избитого Балуха

16:25 28 сентября 2020
Владимир Балух

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, которого начали выводить из искусственной комы после избиения в годовщину освобождения, находится в стабильном состоянии, но «полного сознания» у него еще нет. Об этом в Facebook сообщила народный депутат Украины от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

При этом она напомнила, что в больнице Балух находится уже третью неделю.

«Уже третью неделю наш Володя Балух находится в больнице после преступного нападения. Новости от лечащих врачей: «Пациент стабильный, без ухудшения. Полного сознания еще нет. Начинаем постепенно готовить к самостоятельному дыханию» — отметила соратник Балуха.

По ее информации, в партии планировали, чтобы Владимир должен был стать фронтменом команды «Европейской солидарности» в Киевский областной совет.

Напомним, подозреваемого в нападении на Балуха (им оказался 32-летний житель Киевской области) уже задержали, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права на залог. Ему инкриминируют умышленное нанесение травм, опасных для жизни.

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