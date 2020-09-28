Крушение Ан-26 в Чугуеве: экспертизу ДНК проведут в сокращенном режиме

Экспертизу ДНК тел погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области проведут в сокращенные сроки — до 14 дней. Об этом на брифинге 28 сентября сообщил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Он подчеркнул, что экспертизы будут проведены в Харькове, образцы ДНК уже отобраны от всех родственников.

«Мы настаивали, чтобы экспертизы были проведены как можно скорее. На этом настаивал также и Президент Украины, и нам сообщили, что экспертизы могут быть проведены даже в сокращенном режиме — до двух недель, до 14 дней», — сказал глава области.

По завершении экспертизы станет возможным прощание с погибшими военными. В то же время 29 сентября попрощаются с курсантом Виталием Вильховым, который скончался в больнице.

Ранее глава государственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Урусский заявил, что идентификация тел продлится 2−3 недели.

Самолет Ан-26 упал на шоссе 25 сентября в 20:45 под Чугуевом. На борту находились 27 человек — курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Ивана Кожедуба.

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