28.19 / 28.37 32.65 / 33.06
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Крушение Ан-26 в Чугуеве: экспертизу ДНК проведут в сокращенном режиме

18:09 28 сентября 2020
Упавший самолет

Экспертизу ДНК тел погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области проведут в сокращенные сроки — до 14 дней. Об этом на брифинге 28 сентября сообщил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Он подчеркнул, что экспертизы будут проведены в Харькове, образцы ДНК уже отобраны от всех родственников.

«Мы настаивали, чтобы экспертизы были проведены как можно скорее. На этом настаивал также и Президент Украины, и нам сообщили, что экспертизы могут быть проведены даже в сокращенном режиме — до двух недель, до 14 дней», — сказал глава области.

По завершении экспертизы станет возможным прощание с погибшими военными. В то же время 29 сентября попрощаются с курсантом Виталием Вильховым, который скончался в больнице.

Ранее глава государственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Урусский заявил, что идентификация тел продлится 2−3 недели.

Самолет Ан-26 упал на шоссе 25 сентября в 20:45 под Чугуевом. На борту находились 27 человек — курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Ивана Кожедуба.

91

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
алина гросу александр комков

У экс-мужа Алины Гросу Комкова рассказали свою правду о разводе

Танці з зірками

Скандал с Ольгой Фреймут и признание Олега Винника: самые яркие моменты пятого эфира «Танців з зірками»

Осень

Циклон и магнитные бури: синоптик рассказала о погоде 29 сентября

Наташа и Тарзан

Наташа Королева знала об изменах Тарзана: друг семьи открыл правду об особенностях отношений супругов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер