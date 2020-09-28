Заказчики и организаторы не установлены: в суде по "делу Шеремета" огласили обвинительный акт

В Шевченковском районном суде 28 сентября объявили краткое изложение обвинительного акта по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В соответствии с ним, «неустановленные в настоящее время следствием лица» начали поиск соучастников совершения преступления, которыми оказались Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

«Личные мотивы указанных лиц: Кузьменко, Антоненко, Дугарь заключались в поддержке идей неустановленных в настоящее время следствием лиц по созданию в обществе крайне резонансного события с целью дальнейших провокаций, многочисленных акций протеста …», — процитировал текст обвинительного акта прокурор.

По его словам, выбор Шеремета как «объекта преступного посягательства» среди прочего был связан с его известностью и медийностью, а с помощью убийства именно такого лица «можно было достичь значительно более высокой цели преступного умысла».

При этом отмечается, что следствие не установило заказчиков и организаторов убийства журналиста.

Кроме того, суд не удоветворил ходатайство защиты Андрея Антоненко об изменении меры пресечения.

«Ходатайство защиты об изменении меры пресечения Антоненко с содержания под стражей на личное обязательство оставить без удовлетворения», — цитирует слова судьи УНН.

В понедельник, 28 сентября, Шевченковский районный суд Киева определил трех основных присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, 16 сентября защита Андрея Антоненко подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека, а после этого появилось журналистское расследование, в котором говорилось о причастности к убийству экс-чиновника времен президентства Виктора Януковича — Александра Клименко.



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