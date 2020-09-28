Повысят или нет: Минэнерго отреагировало на заявления об изменении тарифов на электроэнергию с 1 октября
В Министерстве энергетики Украины отреагировали на новости о готовящемся повышении тарифов на электроэнергию для населения уже с октября 2020 года. Соответствующая информация СМИ названа недостоверной. Напомним, в мае с инициативой о повышении тарифов выступил государственный регулятор — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), однако правительство предложение отклонило.
Действующие тарифы были установлены еще в феврале 2015 года:
- до 100 кВтчас — 90 копеек за кВтч,
- более 100 кВтч — 168 копеек за кВтч.
«Сохранение фиксированного льготного тарифа на электрическую энергию для населения в условиях новой модели рынка электроэнергии осуществляется в рамках механизма ПСО, который был введен постановлением КМУ
Также отмечается, что на цена на электроэнергию для населения в Украине является самой низкой среди всех стран Европы,
Напомним, в Киеве с помощью е-mail рассылки неизвестные распространяют фейки о сниженных тарифах на электроэнергию в IV квартале 2020 года — до окончания карантинного периода.351
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