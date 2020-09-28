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Повысят или нет: Минэнерго отреагировало на заявления об изменении тарифов на электроэнергию с 1 октября

20:34 28 сентября 2020
Повысят или нет: Минэнерго отреагировало на заявления об изменении тарифов на электроэнергию с 1 октября

В Министерстве энергетики Украины отреагировали на новости о готовящемся повышении тарифов на электроэнергию для населения уже с октября 2020 года. Соответствующая информация СМИ названа недостоверной. Напомним, в мае с инициативой о повышении тарифов выступил государственный регулятор — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), однако правительство предложение отклонило.

Действующие тарифы были установлены еще в феврале 2015 года:

  • до 100 кВтчас — 90 копеек за кВтч,
  • более 100 кВтч — 168 копеек за кВтч.

«Сохранение фиксированного льготного тарифа на электрическую энергию для населения в условиях новой модели рынка электроэнергии осуществляется в рамках механизма ПСО, который был введен постановлением КМУ от 05.06.2019 № 483 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии» (с изменениями), — говорится в сообщении Минэнерго в соцсети.

Также отмечается, что на цена на электроэнергию для населения в Украине является самой низкой среди всех стран Европы, в т. ч. в 1,2−2 раза ниже, чем в соседних странах.

Напомним, в Киеве с помощью е-mail рассылки неизвестные распространяют фейки о сниженных тарифах на электроэнергию в IV квартале 2020 года — до окончания карантинного периода.

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