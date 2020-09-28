Оккупанты решили отбирать частные скважины в "обезвоженном" Крыму

Самопровозглашенный «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов, который ранее оценил запасы воды в обмелевшем Симферопольском водохранилище, поручил принудительно выкупать частные скважины в случае, если владельцы отказываются «предоставлять к ним доступ».

При этом он назвал водоснабжение «общим делом», в котором нет «собственности».

«Если есть какие-то технические вопросы, недопонимание с собственниками, значит, включайте прокуратуру, принимайте решение соответственно. Водоснабжение — это общее дело, вода — это [для] всех, а не собственность. Не будет ни одной скважины, которая не дает возможности подать воду людям, особенно в период ЧС. Если отказываются, принимайте административное решение о принудительном выкупе, если был такой выкуп», — цитирует ТАСС заявление Аксенова на заседании оперативного штаба по ситуации с водоснабжением.

Напомним, в правительстве Украины допускают возобновление поставок в Крым днепровской воды, однако признают, что на данном этапе это осуществить невозможно.

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