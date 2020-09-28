28.19 / 28.37 32.65 / 33.06
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В НБУ предрекли падение растущего доллара

21:23 28 сентября 2020
В НБУ предрекли падение растущего доллара

В Национальном банке называют краткосрочным снижение курса гривни в Украине, и надеются, что начало продаж урожая нового урожая переломит тенденцию. Об этом в комментарии Лига.Финансы заявил заместитель председателя Национального банка Украины, курирующий валютное направление регулятора, Юрий Гелетий.

По его словам, фундаментальных факторов для долгосрочного ослабления национальной валюты регулятор не отмечает.

«Мы ожидаем, что начало продаж нового урожая окажет положительное влияние на предложение валюты. То есть гривна может вернуться к укреплению. Если это будет рыночное движение, то искусственно сдерживать ревальвации мы не будем. В целом у нас очень неплохая ситуация с платежным балансом, в том числе и текущим счетом. Наш экспорт во время кризиса снизился значительно меньше импорта. То есть фундаментальных факторов для какого-то долгосрочного ослабления гривны мы не видим», — сказал Гелетий.

Рост курса доллара в Украине он объяснил растущим спросом на валюту со стороны импортеров потребительских товаров, а также с покупкой валюты предприятиями, которые в сентябре осуществляли выплаты по внешним заимствованиям.

Напомним, эксперты финансового рынка уже отметили, что падение курса гривни, длившееся две недели, приостановилось. Об этом читайте в статье «ФАКТОВ» «Стремительный рост курса доллара приостановился: надолго ли»

65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
алина гросу александр комков

У экс-мужа Алины Гросу Комкова рассказали свою правду о разводе

таюне

Жена Олега Винника на шпильках блеснула в Житомире (видео)

Танці з зірками

Скандал с Ольгой Фреймут и признание Олега Винника: самые яркие моменты пятого эфира «Танців з зірками»

Осень

Циклон и магнитные бури: синоптик рассказала о погоде 29 сентября

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер