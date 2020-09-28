В НБУ предрекли падение растущего доллара

В Национальном банке называют краткосрочным снижение курса гривни в Украине, и надеются, что начало продаж урожая нового урожая переломит тенденцию. Об этом в комментарии Лига.Финансы заявил заместитель председателя Национального банка Украины, курирующий валютное направление регулятора, Юрий Гелетий.

По его словам, фундаментальных факторов для долгосрочного ослабления национальной валюты регулятор не отмечает.

«Мы ожидаем, что начало продаж нового урожая окажет положительное влияние на предложение валюты. То есть гривна может вернуться к укреплению. Если это будет рыночное движение, то искусственно сдерживать ревальвации мы не будем. В целом у нас очень неплохая ситуация с платежным балансом, в том числе и текущим счетом. Наш экспорт во время кризиса снизился значительно меньше импорта. То есть фундаментальных факторов для какого-то долгосрочного ослабления гривны мы не видим», — сказал Гелетий.

Рост курса доллара в Украине он объяснил растущим спросом на валюту со стороны импортеров потребительских товаров, а также с покупкой валюты предприятиями, которые в сентябре осуществляли выплаты по внешним заимствованиям.

Напомним, эксперты финансового рынка уже отметили, что падение курса гривни, длившееся две недели, приостановилось. Об этом читайте в статье «ФАКТОВ» «Стремительный рост курса доллара приостановился: надолго ли»

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