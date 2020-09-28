Главред оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA объяснил, почему ушел из проекта

Команда главного беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA лишилась главного редактора Романа Протасевича, который основал проект совместно со Степаном Путило.

По его словам, они разошлись во взглядах на дальнейшее развитие проекта.

«Ничего экстраординарного — не нашли точек соприкосновения в плане взглядов на дальнейшее развитие проекта. Вот и все», — сказал Протасевич, отвергнув ухудшение отношений с Путило.

«Скажем так, [это связано] с общим направлением движения канала. Мы все продолжаем делать общее дело и расстались в хороших отношениях. Решение было исключительно с моей стороны», — цитирует Протасевича ГОРДОН.

Напомним, ранее Путило назвал свою организацию «посольством Беларуси в изгнании», которое объединяет и координирует протесты, флешмобы. По его словам, организовали его граждане Беларуси, которых существующий режим выгнал из страны после выборов 2010 года, когда Лукашенко уже окончательно стал диктатором.



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