Насирову не удалось взыскать 1 млн гривен со своего кардиолога

Верховный суд отказал экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову, добивавшегося взыскания 1 млн гривен с кардиолога Максима Соколову. Тот давал показания о состоянии его здоровья на суде в 2017 году.

«Аргументы истца о незаконности действий врача о разглашении врачебной тайны в судебном заседании, невозможности его допроса в качестве свидетеля и т. д. должен проверять суд в уголовном производстве», — говорится в сообщении Верховного суда в соцсети.

Также отмечается, что суды предыдущих инстанций пришли к ошибочному выводу о том, что спорные правоотношения в этой части являются гражданскими.

«Такие отношения возникли по поводу сбора и оценки на предмет принадлежности и допустимости доказательств, полученных в уголовном производстве. Поэтому рассмотрение заявленных требований как исковых не может происходить по правилам одного из видов судопроизводства. КЦС ВС решение районного суда и постановление апелляционного суда в части иска к врачу о признании незаконными действий, которые заключаются в разглашении врачебной и медицинской тайны в отношении истца во время дачи показаний в качестве свидетеля, и возмещении морального вреда, связанного с разглашением врачебной тайны, отменил, производство по делу в этой части закрыл», — сообщили в суде.

Соколов является сотрудником Института кардиологии им. Стражеско. НАБУ обращалось в институт с просьбой провести обследование состояния здоровья Насирова. Позже, как председатель комиссии, Соколов давал показания в суде по делу чиновника.

В апреле 2019 г. суд отклонил апелляцию Насирова на решение Шевченковского районного суда Киева, который отказал ему в иске к врачу Соколову.



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