В Офисе президента разрабатывался сценарий отмены местных выборов, — политолог

Несмотря на то что до назначенных на 25 октября 2020 года выборов в местные органы власти осталось менее месяца, в соцсетях и медиа все чаще муссируется версия о возможном переносе голосования из-за пандемии коронавируса. В подобном развитии ситуации якобы может быть заинтересована партия власти, поскольку соцопросы демонстрируют падение рейтинга «Слуги народа». На первый взгляд, сценарий отмены местных выборов кажется нереальным. Ведь дата голосования закреплена в Конституции Украины и может быть изменена только в условиях чрезвычайного или военного положения в стране. Но, как рассказал в комментарии «ФАКТАМ» политолог, кандидат политических наук Игорь Рейтерович, в Офисе президента рассматривали возможность переноса даты местных выборов.

«Нынешняя избирательная кампания является одной из самых грязных за всю историю Украины»

— В Офисе президента наряду с другими вариантами развития ситуации разрабатывался и сценарий отмены местных выборов из-за пандемии коронавируса, — говорит Игорь Рейтерович.

— Откуда вам это известно?

— В силу специфики своей работы — занимаюсь политологией и политическим консультированием — я имею доступ к некоторой инсайдерской информации. Сценарий отмены местных выборов был. Более того, его не могло не быть. Ведь мы действительно находимся в состоянии пандемии. И власть обязана иметь план «Б» или «В» на случай резкого увеличения количества заболевших с последующим объявлением локдауна (полной изоляции. — Авт.), как это у нас уже было весной 2020 года. Напомню, к локдауну недавно повторно вернулись в Израиле.

От плана отмены или переноса местных выборов отказались по нескольким причинам.

Во-первых, для переноса даты голосования должны быть серьезные основания. Как гласит Конституция, это введение военного или чрезвычайного положения соответствующим указом президента по предложению Кабмина или СНБО и с обязательным последующим одобрением данного документа в Верховной Раде. Оснований для чрезвычайного положения сейчас нет. К тому же у власти, судя по всему, нет и уверенности в том, что парламент даст нужное количество голосов для принятия такого решения. Эпидемиологическая ситуация в Украине пока контролируемая, и пока нет поводов говорить о неминуемости объявления тотального карантина и, как следствие, отмены местных выборов.

Во-вторых, от идеи перенести местные выборы отказались и по политическим соображениям. Представители власти проанализировали, что отмена голосования 25 октября будет использована оппонентами в первую очередь для того, чтобы критиковать «слуг народа» за низкие рейтинги. А ведь именно фактор снижения рейтинга стал причиной рассмотрения партией власти вопроса о возможном переносе выборов. Там стали думать, как можно выйти из некомфортной для них ситуации.

Да, президент Зеленский ездит по стране, говорит о «Большом строительстве», презентует местные команды чиновников, инициирует открытие уголовных производств против представителей местного самоуправления и таким образом старается подтянуть рейтинг. Этого недостаточно для повторения результата парламентских выборов 2019 года. Поэтому правящая команда начала обсуждать вариант переноса местных выборов. Но они пришли к выводу, что от этой идеи экономических и политических минусов будет больше, чем плюсов. И что перенос выборов на следующий год не гарантирует увеличения рейтингов «Слуги народа».

— Каковы прогнозы по поддержке «слуг», например, весной следующего года?

— После завершения отопительного сезона и прогнозируемого повышения тарифов на коммунальные услуги поддержка партии власти, скорее всего, еще больше просядет. Это в том числе стало аргументом в пользу проведения местных выборы в законные сроки.

Но проблема вот еще в чем. Какой будет явка избирателей, сколько людей придет на избирательные участки? Думаю, этот фактор «слуги народа» попытаются обыграть в свою пользу. Речь не идет о подготовке к фальсификации итогов голосования, но определенные манипуляции при низкой явке, конечно, возможны. В этом контексте не стоит забывать и о тотальном контроле «слуг» над избиркомами.

— Как вы думаете, эти выборы будут спокойными?

— Нынешнюю избирательную кампанию уже можно назвать грязной.

— Приведете примеры?

— Например, огромное количество уголовных производств против различных представителей местного самоуправления, открытых в преддверии выборов. Тиражирование заказных социологических опросов и фейков. Регистрация «двойников» — когда баллотируются полные тезки популярного в округе политика. По моим данным, часть таких «двойников» баллотируется в том числе и по согласованию с представителями партии власти.

Цена нынешних местных выборов очень высока. Во-первых, их результат может стать первой публичной пощечиной «Слуге народа». Во-вторых, в ходе децентрализации местная власть получила больше ресурсов и полномочий. И за эти ресурсы и полномочия идет ожесточенная борьба.

«Выборы в украинский парламент с большой вероятностью будут досрочными»

— Многие кандидаты рассматривают нынешние выборы как трамплин для последующего избрания в Верховную Раду. А выборы в парламент с большой вероятностью все-таки будут досрочными, — считает Игорь Рейтерович. — Мы с коллегами постоянно мониторим ситуацию в регионах, и там творится трэш: коалиции создают представители политсил, которые на центральном уровне являются антагонистами.

Если раньше к местным выборам было гораздо меньше внимания, то нынешние вышли на первый план. И вряд ли избирательная кампания завершится после обнародования итогов голосования 25 октября. Думаю, она плавно перейдет в кампанию по проведению досрочных парламентских выборов. И это в ситуации, когда власть имеет тотальное превосходство на центральном уровне и, скорее всего, не получит высокий результат на местах, в регионах. Такого в современной Украине еще не было.

Всегда партия власти имела минимум несколько своих мэров, большинство в ряде крупных облсоветов, районных советах. Сейчас же может сложиться ситуация, когда у «Слуги народа» будет минимальное представительство на местах. Это не очень хорошо. Потому что все системы государственного самоуправления должны функционировать стабильно. А в ситуации, когда власть в регионах будет оппонировать Киеву, не приходится говорить о слаженной работе.

— Итоги местных выборов могут быть оспорены в судах?

— Наверняка. Но понятно, что не в масштабах страны, однако данное явление, думаю, будет массовым. Обращаться в суды наверняка будут и со стороны проигравших (это могут быть представители власти), и те, кто пока еще остается у власти после прошлых местных выборов.

Как известно, перед нынешними выборами было внесено много изменений в избирательное законодательство. Там немало тонких моментов, которыми сможет воспользоваться проигравшая сторона.

— Какова вероятность отмены итогов местных выборов в судебном порядке?

— Думаю, нулевая. Но есть интересный момент. Результат голосования может быть легитимным с точки зрения всех законных процедур, но не признанным общественностью в той или иной территориальной громаде. И тогда громада может, например, выйти на улицы. К сожалению, не исключаю такого поворота событий.

Почему, к сожалению? Потому что подобные действия проигравших могут существенно повлиять на эффективность работы местных советов. Вместо того, чтобы думать, скажем, об отопительном сезоне, они будут вынуждены в судах выяснить отношения.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Украине из-за местных выборов могут перенести школьные каникулы.

Также «ФАКТЫ» сообщали о том, что во многих крупных городах Украины, несмотря на карантин, массово проводятся концерты в поддержку того или иного кандидата в мэры.

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