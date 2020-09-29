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Украина

Погода ухудшится: синоптики дали прогноз на последние дни сентября

7:34 29 сентября 2020
Дождь

Во вторник, 29 сентября, дожди, днем ранее охватившие западные регионы страны, пройдут практически повсеместно, местами с грозами.

Согласно данным Укргидрометцентра, сухая погода 29 сентября сохранится, разве что, в Черниговской области, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях, а также в Крыму.

Днем все еще тепло — средняя температура составит +19+21 градус, на западе Украины — прохладнее на несколько градусов.

А уже в среду, 30 сентября, днем похолодает до +14+16 градусов, осадки ожидаются во всех без исключения регионах Украины, в нескольких синоптики прогнозируют снег.

В последний день сентября ночная температура воздуха практически не изменится.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко предупреждала о вероятности магнитных бурь 29−30 сентября и обращала на это внимание особенно тех людей, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Фото автора.

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