Украина изменила правила въезда для иностранцев

В Украине, 28 сентября отменившей запрет на въезд иностранцев, введенный из-за пандемии коронавируса, установила новые правила пересечения госграницы гражданами других государств.

Как сообщают в Госпогранслужбе, согласно правительственному постановлению, во время карантина запрещается пересечение госграницы иностранцами и лицами без гражданства, у которых нет страховки. Документ должен быть выдан компанией, зарегистрированной в Украине или же имеющей в нашей стране свое представительство либо же договорные отношение с украинской компанией-партнером. Страховой полис должен покрывать расходы на случай заболевания иностранца COVID-19, а также его нахождение на обсервации. Документ должен действовать в течение всего срока его нахождения на территории Украины.

Из этого правила есть исключения. Так, под действие постановления не попадают иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, а также те, кто признан беженцем и нуждается в дополнительной защите. Также исключение составляют работники дипломатических и консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, военнослужащие подразделений вооруженных сил государств — членов НАТО и государств — участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке ВСУ.

Без страховых полисов иностранцы и лица без гражданства не смогут пересечь КПВВ на линии разграничения на Донбассе и на админгранице с Крымом (в обе стороны).

В правительственном постановлении отмечается, что лица, прибывающие в Украину из стран с широким распространением коронавирусной инфекции, или же граждане этих стран подлежат самоизоляции.

Исключение составляют:

дети младше 12 лет;

прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;

граждане государств с широким распространением COVID-19, не находившиеся на территории таких стран в течение последних 14 дней или едущие через Украину транзитом и имеющие документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;

водители и члены экипажей грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

инструкторы вооруженных сил государств — членов НАТО и государств — участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил;

деятели культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;

лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

люди с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, который проведен не более, чем за 48 часов до пересечения границы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», запрет на въезд в Украину иностранцев, в том числе и едущих транзитом, вводили в конце августа — начале сентября 2020 года.

Фото сайта Госпогранслужбы Украины.



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