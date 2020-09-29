Зеленский в годовщину Бабьего Яра рассказал о жутких словах

Президент Зеленский в 79-годовщину памяти жертв Бабьего Яра возложил цветы к мемориалу памяти погибших и напомнил о жутких объявлениях, которые в Киеве развешивали нацистские оккупанты. В них всем евреям города и окраин предписывалось прибыть в 8:00 29 сентября 1941 года, на угол улиц Мельникова и Дегтяревской.

Заявленное «выселение» евреев обернулось их массовым расстрелом — за 2 дня нацисты уничтожили в Бабьем Яру почти 34 тысячи человек.

«Казненные в Бабьем Яру — это тысячи разрушенных человеческих судеб. Тысячи семей, которые истребили целыми поколениями. Тысячи полных страха детских глаз, которые не понимают, что их ведут убивать. Это тысячи напоминаний человечеству, к чему приводят ксенофобия, расизм и нетерпимость. И тысячи доказательств, которые вопреки науке показывают, что далеко не у всех людей есть сердце», — написал президент в соцсети.

Он отметил, что всего в Яру были уничтожены от 70 до 200 тысяч человек и подчеркнул, что украинцы и весь мир не имеет права забыть эти страшные преступления.

Напомним, 29 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал скандал своим отсутствием на публичных памятных мероприятиях, которые прошли в Бабьем Яру к годовщине начала расстрелов. Тогда представители иудейских организация крайне неоднозначно оценили этот поступок. Впоследствии стало известно, что сообщила, что президент 29 сентября в Бабьем Яру все-таки был, однако не афишировал присутствие.

Фото Facebook Владимира Зеленского

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