Фонд Рината Ахметова начинает новый проект «Видеоблог виртуального папы». Его ведущим стал амбассадор фонда — звезда канала «Украина» Максим Сикора.

«Амбассадор Максим Сикора будет давать советы по темам и проблемам, которые интересуют каждого ребенка и информацию о которых он получает в семье от папы. Подобная тема будет важна и интересна не только для мальчиков-сирот, но и для тех ребят, которых воспитывают матери без пап. С помощью такого влога мужской взгляд и подход к повседневным мальчишеским проблемам станет доступен всем, кому не хватает опеки и заботы отца в реальной жизни», — рассказала Юлия Ершова, директор департамента коммуникаций фонда.

Максим Сикора входит в команду амбассадоров Фонда Рината Ахметова. Вместе с Алексеем Сухановым, Олегом Панютой, Андреем Дебриным и другими звездами он регулярно участвует в проекте «Ринат Ахметов — Детям. Твоя суперсила». Это серия мотивационных встреч известных и успешных людей с воспитанниками интернатов. Цель проекта — помочь детям раскрыть в себе таланты, которые позволят им быть успешными и счастливыми. Во время встреч с детьми известные и успешные люди своим примером демонстрируют, что мечты сбываются, главное — преодолеть страх, лень и сомнения. А также делятся секретами профессионального мастерства и успеха.

Сам Максим признается, что участие в таком проекте для него — большая ответственность. В своем первом видео он призвал ребят активно обращаться с вопросами.

«Специально готовился к нашей первой встрече. Очень волновался и думал, как бы правильно донести суть блога. И решил продемонстрировать с помощью всего, что есть у меня на столе. Тут есть книжка, игровой джойстик, галстук, молоток и даже железный мотоцикл. Зачем все это? А все это для того, чтобы с их помощью я сделал тебя круче! Они помогут стать дисциплинированным и системным человеком», — рассказал Максим Сикора во вступительном видеоролике.

Каждое новое видео будет посвящено конкретной тематике и ответам подросткам. В частности, амбассадор Фонда Рината Ахметова расскажет о том, как нужно и не нужно поступать мужчине; зачем учиться и что делать, если ничего не интересно? Кроме того, подскажет, как правильно дружить и что такое дружба на самом деле? Отдельное внимание будет уделено вредным привычкам и отношению к ним. Не останутся в стороне и вопросы гигиены, а также внешнего вида: начиная с правильного бритья и заканчивая завязыванием галстука.

— То, что будешь знать ты, не знает никто из твоих сверстников. Присоединяйся, — обратился Максим Сикора к ребятам.

Блог будет выходить один раз в неделю по вторникам на Youtube-канале Фонда Рината Ахметова.

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