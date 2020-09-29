Фокин в Раде заявил, что не видит на Донбассе войны между Украиной и Россией (видео)

Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Витольд Фокин, которого вызвали в Верховную Раду из-за скандальных высказываний, заявил, что пока не видел войны между Россией и Украиной.

Как сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua, Фокин сделал очередное резонансное заявление.

«Что касается войны, — я не политик. Поэтому сделать какое-то определение я не могу. Потому что никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной, пока я не видел», — заявил Фокин сегодня на заседании парламентского комитета.

В итоге Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства инициировал отстранение Витольда Фокина с должности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ.

«Инициировать принятие Верховной Радой постановления об обращении к президенту Украины, председателю СНБО Владимиру Александровичу Зеленскому по недопущению предательства национальных интересов Украины в ходе осуществления политико-дипломатических мер для прекращения продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины», — сказано в решении комитета, которое поддержали 10 членов из 16.

Фокин прокомментировал еще одно свое высказывание.

«Я извинился перед людьми, которые возмутились тем, что я назвал тех, кто воюет против наших воинов, „повстанцами“. Это было некорректно. Я соглашаюсь с вами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что возможную отставку Фокина прокомментировал глава ТКГ Кравчук.

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