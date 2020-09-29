Перегнал Лондон: Киев вошел в топ-10 мировых мегаполисов по количеству высоток

Украинская столица вошла в десятку городов мира по количеству высотных зданий. (Ранее Киев попал в топ-50 самых дружелюбных городов мира.) Как сообщило издание kievvlast со ссылкой на портал SkyscraperPage, в рейтинге использовали данные 6965 городов мира.

В Киеве насчитали 1199 небоскребов, и он находится на восьмом месте. А лидером является Нью-Йорк с населением более 8 миллионов человек и где возведено 6097 небоскребов. Последнее место в десятке мегаполисов занимает Мехико с населением около 9 миллионов человек, на которых приходится 1026 высоток.

Также сообщается, что при составлении рейтинга использовались данные по уже выстроенным объектам. Высоткой считается здание, имеющее не менее 12 этажей или высоту 35 метров (115 футов).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве решили демонтировать многоэтажный дом на Позняках, поврежденный в результате взрыва. А объем работ оценили в 14 миллионов гривен.

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