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Украина

Порошенко сообщил, что заражен коронавирусом

19:32 29 сентября 2020
Петр Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко заболел коронавирусом. Ранее это заболевание диагностировали у экс-премьера Юлии Тимошенко.

О том, что он получил положительный тест на Covid-19, Петр Порошенко сообщил в своем Facebook.

«За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома», — написал он.

Порошенко также проинформировал, что из-за болезни он прервет свои поездки по регионам.

Ранее сообщалось о положительном результате ПЦР-тестирования лидера парламентской фракции «Голоса» Киры Рудик. А вице-спикер Руслан Стефанчук обратился к министру МВД Арсену Авакову с просьбой штрафовать депутатов Рады, которые на сессиях не надевают маски.

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