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Украина

«Мерзавец»: Аваков оскорбил Фокина после его заявления о войне на Донбассе

20:47 29 сентября 2020
Арсен Аваков

Скандальное заявление первого замглавы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина, что он «не видел» войны на Донбассе между Россией и Украиной, вызвало резкую реакцию министра внутренних дел Арсена Авакова.

Министр написал в своем Facebook пост, в котором требует, как минимум, отправить Фокина на пенсию.

«Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет — погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских «градов» под Саур-Могилой и Иловайском… Мерзавец.

«Их там нет» — это слова Путина, а не представителя Украины.

Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев. Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию", — написал Аваков.

Как сообщалось ранее, Фокин сказал, что на Донбассе воюют «повстанцы».

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