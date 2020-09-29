Украинским участникам ТКГ запретят комментировать переговоры: что произошло

На переговорах в Минске члены украинской делегации больше не будут комментировать нюансы переговорного процесса: теперь для этого, как анонсировал ранее вице-премьер-министр Алексей Резников, вводится специальная должность спикера.

Об этом рассказал в эфире канала «Украина 24» один из представителей нашей страны в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Такой шаг, по его словам, связан в том числе и с последними заявлениями Витольда Фокина по Донбассу.

«Я не думаю, что это будет плюс, если будет говорить один человек. Информации станет меньше, а не больше. Но уже назначен человек, осталось одно согласование. Я не могу его назвать, поскольку окончательно нет подтверждения. Уже завтра я не смогу комментировать, а будет комментировать другой человек», — рассказал он.

При этом Гармаш считает, что позиция отечественной делегации не может быть общей. По его мнению, делегация — это прежде всего «площадка для диалога между собой».

«Сейчас все говорят о том, что Фокин войны не увидел, а сегодня были опубликованы данные соцопроса „Демократических инициатив“ и Центра Разумкова, где 40% жителей Украины не видят войны с Россией. Чего мы хотим от человека преклонного возраста, которому 87 лет?», — добавил он.

Напомним, что во вторник, 29 сентярбя, Витольд Фокин на заседании комитета парламента заявил, что пока не видел подтверждений того, что Россия ведет войну против Украины. «Что касается войны. Я не политик и сделать какое-то определение этого я не могу. Поэтому никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной пока я не видел», — сказал он.

После этих слов и предыдущих подобных заявлений Фокина в Раде инициировали его отзыв из состава Минской переговорной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что скандальное заявление Витольда Фокина, что он «не видел» войны на Донбассе между Россией и Украиной, вызвало резкую реакцию министра внутренних дел Арсена Авакова. В своем Facebookон написал пост, в котором потребовал как минимум, отправить Фокина на пенсию. «Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет — погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских „градов“ под Саур-Могилой и Иловайском… Мерзавец», — написал министр. При этом он добавил, что «Их там нет» — это слова Путина, а не представителя Украины.

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