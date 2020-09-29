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Украина

Коронавирус "косит" депутатов в Харькове: среди заболевших — глава облсовета

23:55 29 сентября 2020
Чернов Сергей

Вслед за главой Львовского областного совета Александром Ганущиным и его коллегой из Житомира Владимирой Ширмой коронавирусная болезнь сразила и председателя Харьковского областного совета Сергея Чернова.

Также диагноз COVID-19 подтвержден у части депутатов и сотрудников аппарата облсовета, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на начальник отдела по работе с общественностью и СМИ Харьковского облсовета Владимира Дягилева.

«На данный момент у нас есть информация о том, что примерно у 20 человек (депутатов и сотрудников аппарата) диагноз подтвержден или есть симптомы COVID-19. В последнем случае люди на самоизоляции, ждут результатов тестов», — заявил чиновник.

В связи с обострением ситуации по распространению в Харькове и области COVID-19 и увеличением количества случаев заболевания очередная сессия облсовета, назначенная на 1 октября, перенесена на 15 октября.

В целом Харьковщина остается одним из лидеров по распространению опасного заболевания в Украине: количество инфицированных в области превысило 18 тысяч человек.

«Всего по области зарегистрировали 18 135 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 4554 больных выздоровели и 347 человек умерли», — отметили в государственной областной администрации.

Только за последние сутки в области диагноз COVID-19 подтвердили у 428 людей. В том числе заболели 347 жителей города Харькова, по 16 жителей Змиевского и Харьковского районов, 15 жителей города Люботина, 10 жителей Богодуховского района, 8 — Изюмского, 7 — Валковского, 5 — Кегичевского района, 2 жителя Нововодолажского района, по 1 жителю в Сахновщинском и Чугуевском районах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро 29 сентября в Украине подтверждены 204 932 случая заболевания COVID-19, из них 4 065 летальных, 90 250 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 3 627 новых случаев заражения.

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