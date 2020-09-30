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Украина

"Фокин должен уйти": у Зеленского прокомментировали высказывания первого замглавы украинской делегации в ТКГ

0:56 30 сентября 2020
Ермак Андрей

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак поддержал мысль, высказанную ранее главой МВД Арсеном Аваковым о необходимости отставки первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по Донбасса Витольда Фокина.

Об этом руководитель ОП написал в своем Facebook, отметив, что это личное мнение.

На всякий случай Ермак напомнил, что официальной позицией президента является то, что Россия — сторона конфликта, а не наблюдатель. А также, что Украина настаивает на полной деоккупации и возвращении всех территорий. При этом читателей своего поста он попытался подвести к мысли, что первый премьер-министр Украины не виноват в оккупации Крыма и Донбасса, а также в уступках в минском процессе.

«Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украине контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин. Может господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин. А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин», — подчеркнул Ермак.

Несмотря на это, он добавил, что высказывания первого зама главы украинской делегации в ТКГ в парламенте, тем не менее, являются достаточным основанием для того, чтобы Фокин ушел в отставку.

«Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина. Моя личная позиция — господин Фокин должен уйти с ТКГ», — написал Ермак.

Напомним, во вторник на заседании парламентского комитета Фокин заявил, среди прочего, что «пока не видел» никакого подтверждения, что на Донбассе «ведется война между Россией и Украиной».

Сам же Фокин ранее высказывал предположение, что уйдет из ТКГ в течение следующего месяца.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что один из представителей нашей страны в ТКГ Сергей Гармаш рассказал о том, что высказывания Витольда Фокина стали поводом для того, чтобы члены делегации не могли комментировать ход переговорного процесса — теперь для этого в Трехсторонней контактной группе вводится должность спикера.

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"Фокин должен уйти": у Зеленского прокомментировали высказывания первого замглавы украинской делегации в ТКГ

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