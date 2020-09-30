Украинская делегация в ТКГ отреагировала на заявления Фокина

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) отреагировала на заявление первого заместителя главы делегации Витольда Фокина относительно войны на Донбассе и Крыма, сделанные в Верховной Раде.

Об этом говорится в заявлении представителей украинской делегации в ТКГ, подписанном Леонидом Кравчуком, Алексеем Резниковым, Александром Мережко, передает УНИАН.

Участники украинской делегации в ТКГ отмечают, что Фокин имеет право на собственную позицию, «какой бы странной она не казалась».

«Но мы вместе, как делегация Украины в переговорах в ТКГ, должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах. Тем более, что в вопросах о временной оккупации Крыма и войны на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой о войне», — говорится в документе.

Также отмечается, что войну на территорию Украины «принесла Россия и ее граждане».

«Именно поэтому, например, переговоры с нашим участием происходят в трехстороннем формате — Украина, ОБСЕ как посредник и Россия как государство, которое временно оккупировало часть нашей территории», — отмечают участники делегации.

В то же время отмечается, что во время работы в ТКГ Фокин не озвучил «никаких сомнительных заявлений».

«Ни разу в нашей работе как украинской делегации в Трехсторонней контактной группе мы не слышали сомнительных заявлений от господина Фокина и не видели никаких неприятных дипломатических неожиданностей. Считаем странным, что господин Фокин, делая такие заявления, не учел, что его будут воспринимать не просто как гражданина, который выражает свою точку зрения, а как члена украинской делегации, представляющий государство. Тем более, разговор происходил в Верховной раде Украины. Ожидаем, что заявления господина Фокина получат надлежащую оценку», — добавили члены украинской делегации в ТКГ.

Напомним, во вторник, 29 сентября, Фокин на заседании парламентского комитета заявил, что нет подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак выступил за отставку Витольда Фокина.

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