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Украина

Погода скверная: синоптики дали прогноз на первые дни октября

7:23 30 сентября 2020
осень

Начавшиеся в западных областях Украины дожди охватят и остальную территорию страны.

В последний день сентября осадки ожидаются во всех без исключения регионах Украины. Температура воздуха в западных областях будет +14-+16 градусов, на севере — +14-+18. На юге и востоке воздух прогреется до +21 -+22 градусов, передает Укргидрометцентр.

В четверг, 1 октября, погода существенно не изменится.

В пятницу, 2 октября, дожди продолжатся, а температура воздуха снизится на 1−2 градуса.

Напомним, по прогнозам народных синоптиков, в начале октября в Украине сохранится довольно теплая погода. Существенное похолодание и заморозки ожидаются в последнюю декаду месяца.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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