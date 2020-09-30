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Украина

Фокин спровоцировал гневное заявление Офиса Зеленского

8:44 30 сентября 2020
Фокин

Заявления первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина о том, что он не видит войны между Россией и Украиной, прокомментировали в Офисе президента.

В сообщении ОП назвали это заявление личными оценками и отметили, что «каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным и всегда выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство».

«Официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой. Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины», — говорится в сообщении.

В ОП также отметили, что работа украинской делегации в ТКГ всегда базировалась на национальных интересах Украины и абсолютной правде о войне.

А целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира только на украинских условиях. Для этого и работает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.

«Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже оказана надлежащая оценка. Прежде всего — обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы», — добавили в ОП.

Напомним, в обществе бурно обсуждали назначение Фокина в состав ТКГ, протекцию которому якобы составила его внучка Маша, у которой хорошие отношения с главой ОП Андреем Ермаком. В Офисе президента эту версию опровергли.

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