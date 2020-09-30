У Юрия Луценко оказалось онкологическое заболевание

Экс-генпрокурор Юрий Луценко, оставивший свой пост в конце лета прошлого года, сообщил, что перенес онкологическую операцию.

«В день Веры, Надежды и Любови (30 сентября, — Авт.) завершился хирургический этап моей онкоболезни. Спасибо украинским и немецким врачам», — пишет Юрий Луценко на своей страничке в соцсетях и добавляет, что перенес длительную операцию: «Позади и восемь часов операции, и дни боли. Впереди — химиотерапия».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», супруга Юрия Луценко Ирина Луценко через несколько месяцев после прохождения в Верховную Раду сдала депутатский мандат из-за состояния здоровья.

Фото со странички Юрия Луценко в соцсетях.

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