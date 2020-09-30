Генерал Сергей Кривонос: «Мы получили от НАТО сигнал, что не останемся один на один с врагом»

Недавно в Украине прошли стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020». В них участвовали около 12 000 человек и 700 единиц вооружения и военной техники. «ФАКТЫ» попросили заместителя секретаря СНБО генерал-майора Сергея Кривоноса поделиться своими впечатлениями об этом событии, которое, судя по всему, станет очередной вехой в развитии наших Вооруженных Сил.

«С обеспечением современной техникой у нас провал, мягко говоря»

— Сергей Григорьевич, комментируя учения, вы сказали, что они уникальны тем, что наши партнеры из НАТО продемонстрировали всему миру, что за украинским войском стоит мощная сила Альянса.

— Это главный посыл и для украинцев, и для руководства Кремля. Что касается самих учений, то на них были отработаны совместные действия Сил специальных операций Соединенных Штатов Америки и Украины (совместные полеты и десантирование личного состава), плюс, что очень важно, работали штабы, где непосредственно планировали эти операции и решали вопросы взаимодействия и совместимости.

В учениях участвовали все подразделения Сил специальных операций из Хмельницкого, Очакова, Кропивницкого и Бердичева. Это была прекрасная практика для ребят.

— Как оценили их подготовку наши стратегические партнеры?

— Позитивно и очень оптимистично. Конечно, с первого раза не все, может, прошло идеально. Тем не менее представители НАТО говорят, что, с их точки зрения, сделан большой практический шаг для дальнейшего взаимодействия. Мы же считаем, что получили огромную поддержку как на военном, так и на политическом уровне. И — главное! — сигнал о том, что не останемся один на один с врагом.

— На этих учениях мы впервые увидели фантастические конвертопланы Osprey CV-22B, с которые находятся на вооружении Корпуса морской пехоты и ВВС США.

— Эти мощные и эффективные машины как раз и создавали для Сил специальных операций Соединенных Штатов. Они предназначены для проведения десантных и специальных операций на любых территориях. Первые их испытания прошли в 1989 году. А в 2008-м Пентагон заказал поставку 167 конвертопланов на 10,4 миллиарда долларов.

— У кремлевских пропагандистов случилась истерика, когда конвертопланы демонстративно пролетели над Киевом. Только несколько заголовков: «США в небе Украины — как у себя дома», «Очередной щелчок по носу России», «Зачем вы злите россиян?»

— Да мы никого не злим. Просто четко показываем, что у нас есть надежные и сильные партнеры, которые нам всегда помогут. Почему россияне так психуют? Потому что боевой радиус этого самолета — 700 километров, практическая дальность полета без дозаправки — 2200 километров. Это реально серьезно напрягает наших агрессивных соседей.

— Российские эксперты пишут, что «конвертоплан — самый аварийно опасный летательный аппарат ВВС США с большим списком катастроф и аварий». Насколько это соответствует действительности?

— Летательные аппараты такого типа больше никто в мире не выпускает на промышленном уровне. Каждый, кто имеет доступ к интернету, может почитать историю боевого применения конвертопланов. Эта техника весьма специфическая, она постоянно модернизировалась, поскольку были определенные технические нюансы, ведь ее использовали в достаточно сложных климатических условиях (в частности, в Афганистане). Любой самолет, который запускают на поток, проходит долгий путь, пока не станет надежным в эксплуатации. А то, что техника дает сбой, всем известно.

— Что говорят специалисты НАТО об оснащении нашей армии?

— Мы прекрасно понимаем, что современные боевые действия — это не только танки и БМП. В первую очередь это противостояние разведки, средств радиоэлектронной борьбы, сил и средств поражения высокоточных боеприпасов и оружия. Иногда одна ракета приносит больше пользы, чем целый танковый батальон.

С обеспечением современной техникой у нас провал, мягко говоря. Прежде всего следует обратить внимание (я об этом неоднократно говорил) на нашу авиацию. Летательная техника в большинстве своем старая, еще времен Советского Союза. А потом случаются трагедии… 43 года самолету, рухнувшему на чугуевском аэродроме. Можете себе представить? Смог бы сейчас ездить «жигуленок», выпущенный в 1977 году? Конечно, нет.

Эта трагедия стала еще и имиджевым ударом по нашей авиационной промышленности, потенциал которой мы не используем. Нам нужно много новых самолетов. И мы способны их производить. Завод «Антонов» может выпускать военно-транспортные самолеты не только для Вооруженных Сил Украины, но и для зарубежных партнеров (знаю, что есть их заинтересованность). Уж не говорю про боевые самолеты — истребители, бомбардировщики, разведчики. Надо срочно принимать решение: уважаемые, или мы модернизируем технику времен Советского Союза, есть такой путь, или начинаем работать с нашими партнерами по использованию авиационной техники стран НАТО. Нужно, чтобы наверху поняли необходимость срочного принятия решения. Причем чтобы не процесс ради процесса, а процесс ради результата.

Подчеркиваю, что авиазаводы у нас есть, но они стоят, потому что нет заказов, нет государственной программы развития авиационной промышленности. Президент четко сказал, что нужно этот процесс ускорить, но пока его команда очень медленно работает в этом направлении.

— На учениях были моменты, когда вас удивило мастерство наших военных? Не говорили потом: «Парни, горжусь вами»?

— Меня сложно чем-то удивить. Но совместные действия и десантирование с использованием Osprey стало для меня большим удовольствием. Ведь мы показали американским коллегам возможности подразделений Сил специальных операций.

Что касается учений, которые прошли на других полигонах, то определенные моменты охраны и обороны морского побережья еще требуют доработки, а вопросы территориальной обороны — максимального внимания. Нужно менять подходы к ее созданию. Мы завершили работу над профильным законопроектом. Надеюсь, его принятие улучшит ситуацию. При этом замечу, что любую прекрасную идею ведь надо суметь правильно реализовать. В Стратегии национальной безопасности и обороны все прописано довольно четко, но достаточно ли у нас профессионалов, которые смогут ее воплотить? Потому что лозунг — это одно, а реализация — совсем другое.

«Кремль продолжает практику поиска врагов, виноватых в том, что люди в РФ живут все хуже и хуже»

— Что скажете о российских учениях «Кавказ-2020»?

— Наши учения стали четким и жестким ответом на них. «Кавказ-2020» — это очередное запугивание Украины и международного сообщества, очередное бряцание оружием и игра мышцами российских Вооруженных Сил. Достаточно сказать, что они отрабатывали во время учений возможные варианты захвата территорий.

— Когда-то Роман Безсмертный в интервью «ФАКТАМ» сказал, что впервые в истории максимально близко сошлись силы НАТО и России и что полигоном для их столкновения может стать Украина.

— Кремль продолжает практику поиска врагов, виноватых в том, что люди в Российской Федерации живут все хуже и хуже. Россия — продолжатель имперской агрессивной политики, которую проводил Советский Союз.

Возьмем последние события, где без влияния России не обошлось. Снова возобновился конфликт между Азербайджаном и Арменией. В Беларуси, слава Богу, еще не дошло до кровавых стычек, но все идет к обострению ситуации. Для нас она может стать проблематичной, поскольку возможное поглощение Россией Беларуси — это дополнительные 1086 километров границы, защиту которой нужно будет усиливать.

Что касается обстановки на Донбассе, считаю, что нужно пересмотреть линию поведения Украины во время заседаний Трехсторонней контактной группы. Почему россияне ставят нам ультиматумы, а мы реагируем? Следует обязательно поменять политику — первыми говорить должны мы, а вот они — оправдываться. Кто мешает нам требовать инспекций того же Докучаевска или Дебальцево? Никто. Нужно быть более активными и агрессивными во время этих переговоров и требовать свое, а не стоять словно младший школьник перед старшеклассником, который диктует задание. Мы независимое сильное государство и должны отстаивать свою точку зрения везде, не только на этих переговорах.

— Подписываюсь под каждым словом.

— Скажу еще несколько слов об информационной войне как одной из составляющих гибридной войны. Отсутствие в Украине государственных средств массовой информации, независимых от олигархов, приводит к тому, что внутри страны возникает масса всяких манипуляций и инсинуаций. При этом у нас немало пророссийских ресурсов, ведущих свою игру. Мы видим, как умело они манипулируют нами и нашими политиками, как методично и системно создают общественное мнение в определенных вопросах. Наши политики думают лишь о том, как использовать Украину для достижения личных целей, получения политических и экономических дивидендов.

— В итоге может получиться так, как прогнозируют эксперты. Имею в виду реванш пророссийских сил на местных выборах.

— Ситуацию, которая сложится после выборов, сложно прогнозировать. Не исключаю, что общество может быть расколото. Давайте все же надеяться, что народ этого не допустит. 2014 год показал, что мы способны в максимально короткие сроки объединиться и бороться с бедой. К сожалению, потом политики стали народ усыплять и дискредитировать военных, патриотов и волонтеров.

Чего боится наш враг как внутренний, так и внешний? Объединенного сильного народа. Значит, нам следует объединиться, а главное — становиться сильным государством и развивать армию, которая отобьет у соседей любое желание лезть на нашу территорию.

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