Стал известен статус Александра Лукашенко для властей Украины

Несмотря на проведенную на днях «тайную» инаугурацию Александра Лукашенко, после завершения его официального срока полномочий как президента Беларуси, Украина планирует называть его по имени без указания должности.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция — Александр Лукашенко», — так Кулеба ответил на вопрос журналистов о статусе Лукашенко после 5 ноября.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. В стране продолжаются протесты. Легитимность Александра Лукашенко как вновь избранного президента Беларуси не признали большинство стран ЕС, США и Канада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что «инаугурация» Лукашенко не означает его признания легитимным президентом. МИД Беларуси в ответ обвинил Украину в несамостоятельности.

Фото с сайта президента Беларуси.

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