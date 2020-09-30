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Украина

Юлия Тимошенко впервые после болезни появилась на публике

12:24 30 сентября 2020
Юлия Тимошенко

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко, перенесшая коронавирус, появилась в Верховной Раде.

Лидер «Батьківщини» разместила фото на своей страничке в Instagram, сопроводив его комментарием: «Снова в строю».

В свой первый рабочий день после болезни Тимошенко пришла в Раду в темном костюме и белой блузке, с волосами, собранными в «хвост» и элегантных очках. Выступая с трибуны, она эмоционально благодарила коллег за добрые пожелания и эмоции. А всем заболевшим желала перенести заболевание в легкой форме. Видимо, надеясь на иммунитет, нардеп выступала без маски.

Кстати, когда Тимошенко жестикулировала, можно хорошо было рассмотреть ее маникюр — длинные ногти, выкрашенные в белый цвет.

Фрагмент фото со странички Юлии Тимошенко в соцсетях.

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