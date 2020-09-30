Одесса – горячая точка второй волны коронавируса в Европе, — The Washington Post

Всемирно известное американское издание The Washington Post опубликовало статью «В украинской Одессе летом люди сбросили маски. Сейчас это горячая точка „второй волны“ Европы». В публикации говорится, в частности, о том, что туристический сезон на юге Украины — с забитыми ночными клубами и другими местами массового скопления людей — привел к вспышке заболевания по всей стране. Одесситы сами не придерживаются карантинных ограничений, а на людей в масках смотрят как на «недалеких». После окончания сезона из курортной Одессы больные COVID-19 разъехались по разным уголкам не только Украины, но и всего континента.

Автор материала приводит в пример историю местного таксиста Игоря Трофимчука, который решил организовать празднование дня рождения своей пожилой мамы в санатории небезызвестной Затоки (популярный курорт в Белгород-Днестровском районе Одесской области). Однако там она подхватила коронавирус и умерла в течение пары недель от воспаления легких, сам он переболел тем же, но выжил.

По словам Трофимчука, он, как и все таксисты в Одессе, надевал маску, только если его пассажир был в маске. Теперь он об этом жалеет. Кроме того, мужчина и его мама были уверены, что летом куда реальнее заболеть, если попить холодной воды, особенно со льдом, или поесть мороженого, чем заразиться каким-то там коронавирусом. Когда пожилая женщина заболела, она так ему и сказала: «Это я выпила стакан холодной воды».

Для Игоря и его мамы (которая, к слову, до заражения была здоровой и даже посещала тренажерный зал) первые приступы болезни быстро превратились в кошмар: огромные очереди, ложноотрицательные результаты анализов, серьезные задержки в госпитализации. В придачу — «странное требование», чтобы он вызвал скорую помощь для умирающей матери, хотя они уже были в больнице.

«Все это время до того, как мы заболели, мы не верили ничему, что говорили о COVID-19. Мы думали, что это ложь. Люди верят в это только тогда, когда они или их знакомые заболевают либо, что еще хуже, умирают», — подчеркивает Трофимчук.

Известный одесский волонтер, руководитель объединения «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова сообщила, что история Игоря Трофимчука еще более тяжелая, чем описано в статье.

«История Игоря бесконечна в своем ужасе. Он отец мальчика, который погиб в пожаре на Троицкой. А за год до этого он похоронил своего второго сына, которого убила онкология. Мы с трудом его устроили в больницу и пытались вытащить из ада больницы № 3 его маму, но не вышло. Я очень благодарна ему за то, что он согласился описать все это. Может быть, кто-то задумается…» — прокомментировала Ножевникова.

Отзыв на публикацию в американском издании разместил на своей странице в Fecebook почетный консул Словении, известный одесский предприниматель и бизнесмен, соучредитель городского пространства 4City Владислав Бурда. (Он сын популярного «знатока» из телепередачи «Что? Где? Когда?» Бориса Бурды).

«Washington post сделал вчера статью о том, что Одесса является одним из острых очагов и центров коронавируса. Цифры зашкаливают. Люди беспечны. Все лето — толпы. Никакой социальной дистанции. Над теми единицами, что в масках, смеются и показывают пальцами.

Ночные клубы забиты очень плотно. Все лето. Пляжи — тоже. У всех гостей города (а в этом году их особенно много, поскольку некуда особо ехать) настроение отпуска и совсем не карантинное.

У вируса нет отпуска. Он работает без выходных и перерывов на отдых.

Больницы переполнены.

…Основная линия статьи — история про таксиста Игоря Трофимчука, который организовал для своей мамы поездку в санаторий в Затоке, чтобы отпраздновать в ностальгическом формате ее 82-летие.

Мама заболела COVID и умерла в течении пары недель. Ен не приняла ни одна больница в Одессе, ссылаясь на сложности в оформлении. Но и так было понятно, что мест нет, потому что огромные очереди. Сам же Игорь отделался «легким испугом» в виде двухстороннего воспаления легких.

Все еще не поздно: носить маску, соблюдать дистанцию, избегать массовых сборищ.

И если кто-то не хочет поберечь себя, то было бы здорово поберечь хотя бы своих родителей. Не тащить их никуда сейчас. Медицинская система не справляется. И Одесса в этом смысле не в лучшей форме. Расплата за летнюю беспечность наступила в полном объеме", — написал Владислав.

В публикации The Washington Post приводится мнение медиков, убежденных в том, что вспышка коронавируса в Одесском регионе произошла именно потому, что люди не соблюдают мер предосторожности: не носят защитные маски в общественных местах и не придерживаются социальной дистанции.

По мнению специалистов, переполненные Дерибасовcкая и Аркадия — традиционно наиболее посещаемые туристами места в Одессе — стали основными источниками заражения. В области зарегистрировано более двенадцати тысяч случаев коронавируса, две трети из них — это туристы и гости, многие из которых вернулись с вирусом в свои населенные пункты.

Напомним, 3 сентября глава Минздрава (в прошлом председатель Одесской обладминистрации) Максим Степанов обвинил руководство Одессы в создании опасной для здоровья людей ситуации во время празднования 2 сентября Дня города.

«Я понимаю, что вы сейчас все находитесь в выборах. Что вы все живете исключительно избирательными процессами. Но вы знаете, в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в Одессе? Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что буквально через несколько дней, недель, увидим еще больший рост числа больных COVID-19 в Одесской области и непосредственно в городе Одессе», — заявил Степанов.

Со своей стороны мэр Одессы Геннадий Труханов обвинил Министерство здравоохранения и руководство страны в целом в использовании двойных стандартов при оценке деятельности местных властей в борьбе с COVID-19. В частности, его возмутила критика в адрес городского совета из-за массового скопления людей на Потемкинской лестнице во время гала-концерта в честь Дня города.

По вышеупомянутому факту нарушения соблюдения противоэпидемических норм полиция начала уголовное производство. По мнению правоохранителей, организаторы праздников должны понести также административное наказание — штраф в размере 170 тыс. гривен.

Только за последние сутки в Одесском регионе прибавился еще 271 пациент с диагнозом COVID-19. В общей сложности на утро 29 сентября насчитывалось 13 350 случаев коронавирусной инфекции в области. Летальных случаев с начала карантина — 198.

В целом по Украине подтверждены 208 959 случаев заболевания COVID-19. 4 129 человек умерли, 92 360 пациентов выздоровели. Больше всего новых случаев COVID-19 — в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях, а также в Киеве.

Больше всего заразившихся в мире выявлено в США: свыше 7 миллионов человек. Более 6 миллионов больных в Индии. Больше 4,7 миллиона — в Бразилии. Около 1,2 миллиона — в России.

С начала пандемии в мире обнаружили 33,5 миллиона инфицированных коронавирусом. Смогли побороть заболевание 24,8 миллиона человек. Умерли от осложнений 1 миллион 6 тысяч больных.

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