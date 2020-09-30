«Социс» показал свежий рейтинг Зеленского

Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел очередные исследования и опубликовал свежие рейтинги украинских политиков, в том числе и президента Владимира Зеленского.

Согласно данным исследования, 22,3% респондентов отдали бы своих голоса действующему главе государства, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье.

Из тех, кто определился со своим выбором и решил прийти на выборы, сторонники Зеленского составляют 30,1%.

Социсследования проводились 18 — 28 сентября 2020 года посредством телефонного опроса (Сати) с использованием планшетов. Опрос проводился по всей территории Украины кроме АР Крым и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность исследования (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%.

Фото с сайта президента Украины.

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