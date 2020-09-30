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Украина

Стал известен расклад по выходным и рабочим дням для украинцев в 2021 году

13:09 30 сентября 2020
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В Украине, как обычно, в связи с совпадением выходных с государственными праздниками, их переносят на следующий рабочий день.

Журналист Валерий Калныш на своей странице в Facebook опубликовал проект постановления Кабмина, который, по его словам, утвердят 30 сентября.

Согласно документу, в 2021 году на Рождество украинцы будут отдыхать 7, 8, 9 и 10 января, так как пятницу, 8 января, перенесут на субботу, 16 января.

На День Независимости, в связи с переносом рабочего дня понедельника 23 августа на субботу 28 августа, выходными будут 21, 22, 23 и 24 августа.

На День защитника Украины также будут длинные выходные — пятницу 15 октября перенесут на субботу 23 октября.

Напомним, в 2020 году в Украине каждый третий день в году выходной.

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