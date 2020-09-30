Максим и Роман с детства мечтали летать. И оба в один миг ушли в небо: о погибших курсантах рассказали их земляки

В авиакатастрофе Ан-26 на Харьковщине погибли двое курсантов родом из Винницкой области — 21-летние солдат Максим Хомячук и старший сержант Роман Корчовский. Страшные известия пришли в село Новоживотов Оратовского района и районный центр Крыжополь. К сожалению, в судьбах ребят много общего: оба с юных лет мечтали о небе и стали сначала военными лицеистами, а потом и курсантами… Оба и навеки ушли в небо…"ФАКТАМ" удалось побеседовать со знакомыми и земляками погибших.

«Максим мечтал вырвать своих родных из убогой жизни… Родители и земляки гордились им»

Все село Новоживотов шокировано гибелью 21-летного Максима Хомячука (на фото в заголовке).

— Максим с детства мечтал о полетах. Даже в школе есть его детская фотография на фоне самолета. После седьмого класса нашей сельской школы он пытался поступить в военный лицей, но неудачно, — с грустью рассказал «ФАКТАМ» председатель Оратовской районной госадминистрации Олег Чугункин. — После восьмого класса парень вновь испытал свои силы и поступил в Каменец-Подольский военный лицей, который окончил с отличием. А после лицея Максим стал курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил Украины им. Ивана Кожедуба. Только благодаря своим знаниям, талантам, силе воли и целеустремленности.



Новоживотов ведь и мое родное село, я хорошо знаю семью Максима. Его отец Владимир Константинович работал в тракторной бригаде, мастер на все руки, мать Екатерина Андреевна — сельский почтальон. Есть еще старший брат Костя и 84-летняя бабушка. Отец, брат и невестка Максима — на заработках в Польше. Никакой «мохнатой лапы» у Максима не могло быть… Как рассказали его родители, сын всегда мечтал вырвать своих родных из убогой жизни… Родители и земляки гордились им.

Отец Максима рассказал, что сын в октябре должен был получить долгожданный отпуск, после которого планировал самостоятельно сесть за штурвал самолета… Во время недавних масштабных военных учений Максим пролетал над родным селом. Потом в восторге рассказывал об этом маме. А еще родители Максима вспоминают, что сын хотел обязательно служить и в военной, и в гражданской авиации…

Когда случилась трагедия, мы все переживали: а что же Максим? Надеялись, что его не было на борту… Но уже утром 26 сентября шокирующую новость мне сообщил районный военком. Родные и близкие Максима срочно вернулись из Польши. Сейчас они сдают анализы ДНК в Харькове… Мы помогаем семье. Ориентировочно через две-три недели нашего юного героя предадим родной земле на сельском кладбище. Я сам защитник Украины, видел кровь и смерть. Но очень жаль, что погибли молодые ребята, цвет нации и будущее украинской армии…

«Рома хотел стать летчиком с детства…»

В Крыжополе с грустью ожидают возвращения домой 21-летнего старшего сержанта Романа Корчовского.

Роман Корчовский

— Рома был всегда позитивным и веселым. Отличный ученик, прекрасный спортсмен, увлекался футболом, играл за команду нашего класса. Я хорошо знаю родителей Романа. Отец — водитель-дальнобойщик, мать — лаборант на маслосырзаводе. Есть младшая сестричка, тоже наша ученица, — рассказала «ФАКТАМ» классный руководитель Романа — учитель первой школы Крыжополя Людмила Третьякова. — После седьмого класса Рома поступил в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Это было волевое решение паренька и его родителей. Честно говоря, было грустно, что такой отличный ученик уже не будет заканчивать нашу школу! Но мы гордились Ромой, во время недолгих каникул и отпусков он всегда заходил к нам в гости. Иногда в военной форме с иголочки. Стройный, высокий — загляденье… Насколько я знаю, и в лицее Рома был командиром подразделения, и в Харьковском университете воздушных сил. Он с раннего детства мечтал о небе, только хотел быть гражданским летчиком… Весной Рома приезжал к нам в школу в гости, а я спешила на урок и не смогла уделить ему много времени… Теперь корю себя.

Мама Романа сейчас в Харькове. Ждем возвращения домой.

Напомним, что самолет Ан-26 упал на шоссе 25 сентября в 20:45 под Чугуевом. На борту находились 27 человек — курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Ивана Кожедуба.

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