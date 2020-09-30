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Украина

Тепло вернется: синоптик дала прогноз погоды в Украине на начало октября

14:22 30 сентября 2020
осень

Дожди и похолодание, которые пришли в Украину как раз в праздник Веры, Надежды, Любви и Софии, продолжатся и в первые дни октября.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 1 октября влажная и дождливая погода будет преобладать на западе, севере, юге и в большинстве центральных областей.

Восточная часть страны и Днепр с районами побудут без осадков, но с сильным ветром.

Температура воздуха 1 октября составит + 15 -+ 18 градусов, на юге + 17 — + 20 градусов, в западных областях немного холоднее — + 13 — + 16 градусов.

В Киеве октябрь начнется облачно, будет сыро, ветрено с температурой до +17 градусов.

В предстоящие выходные, 3−4 октября, в Украину вернется тепло — столбики термометров покажут +20 градусов.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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