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Украина

Боевики на Донбассе снова нарушили перемирие, ранен боец ВСУ

15:39 30 сентября 2020
Военные медики

В среду, 30 сентября, на Донбассе в районе населенного пункта Зайцево боец ВСУ получил осколочное ранение — противник обстрелял позиции подразделений ООС из гранатомета.

«Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из подствольного гранатомета. Вследствие вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение», — сообщают в оперативно-тактической группировке «Север».

Отмечается, что бойца оставили к медикам, его состояние удовлетворительное.

Фото со странички командования Медицинскими силами ВСУ в соцсетях.

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