Стали известны даты проведения ВНО-2021

В Минобразования и науки определились с датами проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году.

Как сообщают в Украинском центре оценивания качества образования, регистрация участников ВНО-2021 продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения Государственной итоговой аттестации в форме ВНО до 1 марта 2021 года.

Также сообщается, что до 30 апреля 2021 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирования.

Основная сессия ВНО начнется 21 мая тестированием по химии и завершится 15 июня тестированием по географии.

Тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам состоятся 24 мая, по английскому языку — 25 мая, по математике — 28 мая, по украинскому языку, украинскому языку и литературе — 1 июня, по истории Украины — 4 июня, по физике — 7 июня, по биологии — 10 июня.

Информацию о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.

Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay.

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