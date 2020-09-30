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Украина

И технические неисправности, и человеческий фактор: первые результаты расследования катастрофы под Чугуевом

16:27 30 сентября 2020
На месте катастрофы

Подведены предварительные итоги расследования крушения самолета АН-26 под Чугуевом. Как сообщает в своем Facebook глава следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский, были заслушаны доклады военных и следователей Государственного бюро расследований.

Уже допрошены более 40 человек свидетелей катастрофы. На отдельной площадке на территории военной части А4104 уже собирают фюзеляж самолета, обломки которого были перевезены туда с места катастрофы. Также проводится экспертиза ДНК. Результаты анализов должны быть известны минимум через две недели.

Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы. Отмечается, что имели место технические неисправности, на которые, наложился человеческий фактор.

Продолжается работа над расшифровкой «черных ящиков», которая должна завершиться уже на этой неделе. Авиационные эксперты отмечают, что бортовые самописцы находятся в хорошем состоянии.

Фото: Facebook Олега Уруского

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