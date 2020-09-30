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Украина

«Подоить» облака не удастся: оккупанты оценили возможности добычи воды из туч над Крымом

19:21 30 сентября 2020
Небо

В оккупированный Крым прилетел самолет Росгидромета ЯК-42Д, который должен искусственно увеличить осадки, совершил два вылета. Интерфакс сообщает, что специалисты оценили погодные условия.

«Мы работаем с облаками, но они не все подходят — должны быть определенные параметры. Хочу сказать, ситуация неординарная. Явно аномальное развитие погодных условий — подходящих облаков очень мало», — заявил начальник центра физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории Баграт Данелян.

Он отметил, что из некоторых облаков можно увеличить количество осадков, но это не сможет кардинально изменить ситуацию с маловодьем.

При этом центр Севастополя затопило после мощного дождя:

Ранее ученые заявили, что преодолеть критический водный дефицит в Крыму с помощью искусственно вызванных осадков не удастся.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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«Подоить» облака не удастся: оккупанты оценили возможности добычи воды из туч над Крымом

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