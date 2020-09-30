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Украина

Боевики пытались завербовать чиновницу Луганской ОГА и ее мужа-полицейского, — СБУ

19:30 30 сентября 2020
станица луганская

Чиновница из Луганской области на себе испытала, чем чреваты поездки для украинских госслужащих на оккупированную территорию. Как рассказали в СБУ, женщина хотела навестить родственников на неподконтрольной части Донбасса, но как только пересекла линию разграничения в Станице Луганской, стала объектом интереса для боевиков «ЛНР». Чиновницу увезли в оккупированный Луганск и там пытались склонить к сотрудничеству.

«Интересовались моей должностью, моим начальством, паролями к электронной почте… Заставили установить программу Telegram и пообещали, что выйдут со мной на связь… Пытались заставить меня завербовать моего мужа полицейского для сотрудничества с „МГБ“ „ЛНР“. Угрожали мне и моим близким. Мне пришлось на все согласиться», — вспоминает госслужащая.

По возвращению на подконтрольную Украине территорию женщина обратилась к контрразведчикам СБУ. Чиновницу освободили от уголовной ответственности, поскольку она не сделала ничего, что могло бы навредить государственной безопасности Украины.

Напомним, в Уголовном кодексе за государственную измену прописано наказание в виде 15 лет лишения свободы. При этом освобождаются от уголовной ответственности граждане, которые не стали выполнять преступные задания вражеских спецслужб и добровольно сообщили украинским органам о попытке вербовки.

Фото nashagazeta.net

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