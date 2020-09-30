Коронавирус вновь атакует Раду: заболела нардеп из "Слуги народа"

В среду, 30 сентября, стало известно, что коронавирусом заболел еще один депутат — «слуга народа» Татьяна Грищенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Татьяна Грищенко, 1979 г. р. — член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Она проживает в городе Малин Житомирской области, где и баллотировалась в народные депутаты. У нее среднее специальное образование и нет официальной работы.

Тем временем, выздоровел другой народный депутат от фракции «Слуга народа» — Сергей Нагорняк, заболевший COVID-19. Он сдал позитивный ПЦР-тест на коронавирус две недели назад. При этом парламентарий отмечал свое хорошее самочувствие и сразу заявил, что сумеет быстро преодолеть опасную болезнь.

Фото: Facebook Татьяны Грищенко

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