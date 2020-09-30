Нардеп Яна Зинкевич сообщила, что повторно заразилась коронавирусом

Народный депутат Яна Зинкевич повторно заразилась коронавирусной инфекцией. Парламентарий сообщила об этом в Facebook. Заражение выявлено во время массового тестирования депутатского корпуса. Результат был неожиданным, поскольку депутат уже болела COVID-19 полгода назад, в марте. В тот раз на карантин ушел весь парламентский комитет по здравоохранению.

«Сдавали всей фракцией анализы на коронавирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат… Из симптомов пока только сильная усталость. Я уже болела один раз коронавирусом. Надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)», — написала депутат.

Напомним, в Верховной Раде на текущей неделе зарегистрирован всплеск коронавирусной инфекции. Депутаты решили пока не собираться в зале, а перейти на работу онлайн.

Фото Яна Зінкевич/Facebook



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