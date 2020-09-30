28.21 / 28.40 32.85 / 33.27
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Нардеп Яна Зинкевич сообщила, что повторно заразилась коронавирусом

20:29 30 сентября 2020
яна зинкевич

Народный депутат Яна Зинкевич повторно заразилась коронавирусной инфекцией. Парламентарий сообщила об этом в Facebook. Заражение выявлено во время массового тестирования депутатского корпуса. Результат был неожиданным, поскольку депутат уже болела COVID-19 полгода назад, в марте. В тот раз на карантин ушел весь парламентский комитет по здравоохранению.

«Сдавали всей фракцией анализы на коронавирус. К сожалению, у меня тоже положительный результат… Из симптомов пока только сильная усталость. Я уже болела один раз коронавирусом. Надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)», — написала депутат.

Напомним, в Верховной Раде на текущей неделе зарегистрирован всплеск коронавирусной инфекции. Депутаты решили пока не собираться в зале, а перейти на работу онлайн.

Фото Яна Зінкевич/Facebook

239

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
киев чп

В сети появились фото с места гибели в Киеве сотрудницы посольства США

Роман Протасевич

Главред оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA объяснил, почему ушел из проекта

Мирча Луческу

В Румынии назвали сумму, которую Луческу получит за выход «Динамо» в Лигу чемпионов

горосокоп

Вероятны денежные поступления: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер