США и Украина провели совместные военно-морские учения в Черном море

Вошедший в преддверии путинских учений «Кавказ-2020» американский ракетный эсминец Roosevelt принял участие в совместных учениях с украинскими военными в Черном море, сообщили в ВМС ВС Украины.

С украинской стороны в учениях приняли участие украинский катер «Старобельск» класса «Айленд» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Костополь».

«Группа катеров Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины вместе с американским эсминцем «Roosevelt» провели совместные тренировки типа «PASSEX», — сказано в сообщении.

Уточняется, что «Старобельск» — это бывший катер Береговой охраны США, который был передан Украине в прошлом году в рамках усилий по укреплению украинских ВМС.

Во время выполнения совместных маневров в открытом море, корабли и катера государств-участниц учений отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. В частности, корабельно-катерных группой, на переходе морем было отработано тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражению ударов противника и тому подобное.

«Совместные тренировки с военными кораблями США — это опыт, который позволяет совершенствовать совместимость, чтобы быть готовыми вместе встать на защиту безопасности, стабильности и мира в Черноморском регионе. Поэтому тренировки типа „PASSEX“ является прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами кораблей двух стран. Мы намерены и в дальнейшем углублять партнерство и расширять сотрудничество в военной сфере с нашими стратегическими партнерами из США», — заявил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

В свою очередь, командир «Roosevelt» Райан Кендалл отметил, что проведение учений с украинскими партнерами по НАТО «демонстрирует объединенную силу и потенциал, которые всегда присутствуют, когда военно-морские силы наших двух стран объединяются».

При этом американский военный добавил, что «ВМС Украины — это профессиональная организация, обладающая большим потенциалом и навыками, что требовало, чтобы моя команда работала на пределе нашего профессионального мастерства. Было настоящим удовольствием работать с их военно-морской командой в Черном море», передает «Голос Америки».

Следует отметить, что украинские Военно-Морские Силы уже длительное время используют стандарты НАТО во многих направлениях своей деятельности.

Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua/

18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter