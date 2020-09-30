В Украине учредили День территориальной обороны: когда будем отмечать

Президент Украины Владимир Зеленский, уволивший накануне экс-премьер-министра Витольда Фокина из группы переговорщиков по Донбассу, подписал указ о введении Дня территориальной обороны Украины, который будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

Об этом сообщили в Офисе главы государства.

В документе отмечается, что президент ввел праздник, учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций.

«Сегодня наша сверхважная цель — достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины», — заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о введении еще одного официального праздника. День виноградаря и винодела будет отмечаться во второе воскресенье ноября. Также глава государства предложил признать государственными религиозные праздники Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Ханука и Пасха западного обряда.

При этом в Офисе главы державы отметили, что расширение списка государственных праздников в Украине, в который вносятся религиозные мусульманские, иудейские и другие праздники, предполагает, что работодатель может, ссылаясь на закон, предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников в соответствие со своим вероисповеданием.

Фото https://www.president.gov.ua

15

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter