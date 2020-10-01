"Тищенко сам не понял, куда вошел": стало известно, чем может заняться нардеп в "ТКГ"

Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко, заявивший, что он якобы вошел в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, имеет смутное представление о том, решением каких вопросов будет заниматься для урегулирования конфликта на востоке страны.

Об этом в эфире «24 канала» заявил участник Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш.

Он подтвердил слова вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова о том, что в ТКГ даже не обсуждался вопрос присутствия в ней нардепа.

«Не все (в ТКГ) даже понимают, куда именно он вошел. Честно говоря, судя по тому, что говорил Тищенко, я не уверен, что он сам понял, куда вошел», — отметил Гармаш.

По его словам, Тищенко говорил, что войдет в какую-то группу по перезагрузке контактной группы, но такой не существует. При этом, подчеркнул он, есть межфракционная неформальная рабочая группа «Путь домой».

«Действительно, создана рабочая парламентская группа по наработке законопроектов. То есть для того, чтобы нам обсуждать какие-то акты, прописанные в Минских сделках. Это законопроект об амнистии, особенности органов городского самоуправления, режима городского самоуправления, модальности выборов. Нужно, чтобы было что обсуждать», — пояснил Гармаш.

В дальнейшем Рада будет решать, какие из наработок будут взяты в работу.

Напомним, что ранее в Facebook нардеп Тищенко написал, что принял участие в парламентской группе относительно законодательных изменений по вопросам Донбасса. По его словам, в ней работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, которые стремятся к разобщению украинцев с обеих сторон конфликта. При этом он отметил, что на самом деле «нет той стороны», а прежде всего украинцы, которых разделила война на Донбассе.

Поэтому «общая задача власти — объединить семьи, объединить людей, объединить Украину и делать все возможное, чтобы поскорее наступил мир».

Фото: https://www.radiosvoboda.org/

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