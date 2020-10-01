Дождливо и холодно: какой будет погода в начале октября

Первые дни октября в Украине будут дождливыми. Как сообщает Украинский гидрометцентр, погоду определяет циклон Zora. В восточных и северо-восточных областях ожидается порывистый ветер 15−20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье сильные осадки, объявлен «оранжевый» уровень опасности.

1 октября дожди пройдут по всей Украине, на западе, в центре и на юге — с грозами.

2 октября по-прежнему будет дождливо, солнечно будет лишь в восточных регионах.

3 октября распогодится, дожди сместятся в северные и северо-восточные районы, на остальной территории солнечно.

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал «ФАКТАМ», какой погоды ждать в октябре: по расчетам заморозки ожидаются лишь после 20-х чисел месяца.

Фото pixabay.com

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