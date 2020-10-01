В Украине поименно вспомнили бойцов ВСУ, погибших в сентябре 2020 года

В сентябре 2020 года погибли шестеро бойцов подразделений Объединенных сил — в Украине вспомнили их поименно.

24 сентября в госпитале умер морпех из 503-го ОБМП Константин Оверко. После ранения снайпером противника боец более трех месяцев провел в госпитале, перенес более 30 сложных операций, но врачам так и не удалось спасти его жизнь.

Константин Оверко

7 сентября в госпитале скончался боец 35-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Остроградского Руслан Волков. 20-летний боец огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты получил серьезные травмы во время подрыва авто в зоне проведения операции Объединенных сил.

6 сентября во время обстрела противником позиций ВСУ в районе Крымского, что на Луганщине, погиб военнослужащий 14-й ОМБр Тарас Кубийович.

Тарас Кубийович

5 сентября, как сообщают в фонде «Повернись живим», в результате подрыва в «серой зоне» вблизи Верхнеторецком погиб командир пулеметного взвода батальона «Донбасс» 54-й ОМБр Владимир Хоменко и боец этого же батальона Виталий Грицишин — бойцы принимали участие в тушении пожара, были отрезаны огнем и оказались на минном поле противника.

Владимир Хоменко

Виталий Грицишин

2 сентября, также во время ликвидации пожаров в Луганской области, погиб Артем Бондаренко — боец 25-й отдельной воздушнодесантной бригады. Его тело обнаружили 3 сентября под завалами блиндажа. Боец занимался эвакуацией имущества.

Артем Бондаренко

Изображение (заглавное) S. Hermann & F. Richter с сайта Pixabay, со странички фонда «Повернися живим» в соцсетях.

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