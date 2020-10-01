Как поменяется погода в октябре: синоптики дали прогноз по Украине

Конец сентября удивил украинцев: 27 сентября в Карпатах выпал первый снег. В этот же день ветер в стране усилился до шквальных значений, а по Херсонской области пронесся разрушительный ураган. В последние дни сентября в Украину пришел циклон «Зора», который принес сильные ливни с грозами на западе страны. По словам синоптиков, начало октября будет холодным.

Действительно ли октябрь готовит для украинцев неблагоприятную погоду? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным украинским синоптикам.

В пятницу, 2 октября, осадки возможны по всей стране, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе и севере страны столбики термометров опустятся до отметок плюс 15, а на юге воздух прогреется до 22 градусов.

В субботу, 3 октября, возможен небольшой дождь в Киевской области, скорость ветра в эти дни — около 10 метров в секунду. Днем на западе Украины потеплеет до 20−22 градусов, в южных регионах ожидается до 23 выше нуля.

В воскресенье, 4 октября, небольшие дожди ожидаются в западных и северных областях, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Черниговской, Сумской и Харьковской областях термометры покажут плюс 17, а в Одесской области воздух прогреется до 25 градусов тепла.

В понедельник, 5 октября, небольшие дожди ожидаются в западных и северных областях, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Черниговской и Сумской областях температура воздуха — плюс 17−19, а в южных регионах — 25 градусов.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, несущественные осадки возможны 9−10, 14-го, 18-го, а также 28 октября.

— В первой половине месяца термометры будут показывать 16−17 выше нуля, а во второй — 17−18 градусов, — рассказал «ФАКТАМ» Леонид Горбань. — По ночам в Украине похолодает до 2−4 выше нуля.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что с середины первой декады октября погода испортится. «Правда это похолодание продлится недолго, через несколько дней потеплеет. Тепло будет и в начале второй декады октября. Затем станет прохладно, пройдут дожди, но не сильные. Последняя десятидневка месяца ожидается прохладной, по ночам возможно сильное снижение температур и даже заморозки», — сказал синоптик.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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