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Украина

"Я вскрою вены, обещаю": крымский узник Приходько сделал громкое заявление в суде

16:12 1 октября 2020
Заключенный

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону узник из Крыма Олег Приходько пообещал вскрыть вены, если тюремщики не отдадут необходимые ему лекарства, которые политзаключенный должен ежедневно принимать.

Как сообщает «Крымская солидарность», 1 октября должно было пройти очередное заседание, на которое из Крыма к Олегу Приходько приехали родственники — жена и дочь. Однако в начале заседания судья предложил его перенести — мол, прокурор в отпуске.

Отмечается, что Олег Приходько в очередной раз обратился к судье с вопросом о доставке ему медикаментов, отправленных дочерью в следственный изолятор — у него больные почки и лекарства крайне необходимы.

«Я требую отдать принадлежащие мне вещи! Все мои жалобы пойдут в европейский суд через моих адвокатов! Если в течение недели мне не дадут лекарства, я вены вскрою, обещаю!» — сказал политзаключенный, однако судья лишь развел руками — мол, это не в его компетенции.

Изображение oscar h с сайта Pixabay.

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